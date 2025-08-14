Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ini Target Realistis PBSI di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Menjelang bergulirnya Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI, Eng Hian memasang target realistis untuk wakil Indonesia.

Dia berharap Skuad Merah Putih mampu membawa pulang minimal satu gelar juara dari salah satu ajang paling prestisie di kalender bulu tangkis dunia tersebut.

Eng Hian ingin seluruh sektor, terutama para pemain senior, mampu menunjukkan performa terbaik di Kejuaraan Dunia 2025.

"Saya menargetkan satu gelar juara. Saya berharap dari semua sektor terutama pemain senior bisa menunjukkan prestasi," ucapnya.

Eng Hian menegaskan bahwa dukungan PBSI tidak hanya tertuju pada atlet pelatnas, tetapi juga kepada para pemain profesional yang akan turun di turnamen tersebut.

"Semua pasti mau hasil yang terbaik, dukungan kami juga termasuk kepada pemain-pemain profesional, seperti Jonatan (Christie) dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi," sambungnya.

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 dijadwalkan berlangsung di Adidas Arena, Paris, Prancis pada 25 hingga 31 Agustus mendatang.

Arena ini merupakan saksi perhelatan cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 lalu.

