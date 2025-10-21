Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Tentang Ryan Santoso, Produser Film Timur yang Menembus Hollywood

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:53 WIB
Ini Tentang Ryan Santoso, Produser Film Timur yang Menembus Hollywood - JPNN.COM
Ryan Santoso. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Produser film Ryan Santoso sudah menyiapkan film Timur, yang rencananya tayang di bioskop pada akhir tahun ini.

Bicara soal Ryan Santoso. Dia bukan sosok asing di dunia film.

Ada keterlibatan Ryan dalam film-film Hollywood seperti Mile 22, Expend4bles, dan film-film lainnya seperti Fistful of Vengeance dan serial Wu Assassin.

Ryan juga terlibat dalam produksi film Jamojaya. Film yang mengangkat kisah nyata rapper Indonesia Rich Brian. Sebuah film yang menggambarkan perjuangan Rich Brian menjadi rapper di Amerika Serikat.

Di Indonesia, Ryan Santoso terlibat dalam berbagai genre film yang berbeda. Dari drama keluarga Bila Esok Ibu Tiada, hingga film horor seperti Thaghut, Lone Samurai yang dibintangi Yayan Ruhian.

Timur yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2025 itu dibuat rumah produksi yang didirikan Ryan Santoso bersama Iko Uwais: Uwais Pictures.

Di rumah produksi ini Ryan Santoso tak sekadar menjadi produser, tetapi juga CEO.

"Uwais Pictures adalah wadah kreativitas yang menampung kegelisahannya tentang film. Saya ingin mewujudkan visi saya tentang film. Bagaimana mewujudkan satu kisah yang tidak hanya menggugah emosi manusia, tetapi menjadi gambaran imajinasi tentang sebuah aksi-aksi yang bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga benturan nilai, keyakinan, dan pilihan hidup,” katanya, seperti dalam keterangan pers yang diterima awak redaksi Selasa (21/10) pagi.

Ryan menuturkan bahwa visi Uwais Pictures adalah menciptakan gebrakan baru dalam perfilman Indonesia.

