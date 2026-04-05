Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Tiga Begal Motor Sadis yang Melukai Korbannya

Minggu, 05 April 2026 – 04:00 WIB
Pelaku begal diamankan di Polres Situbondo, Jawa Timur. ANTARA/HO-Polres Situbondo

jpnn.com, SITUBONDO - Polisi meringkus tiga pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) yang selama ini meresahkan masyarakat Situbondo, Jawa Timur.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial ARH (22), IBM (19), dan MRS (21), yang merupakan warga Kecamatan Jangkar.

“Kasus ini terungkap setelah kami menangkap tersangka MRS dalam perkara pencurian sepeda motor di lokasi berbeda,” ujar Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan, Sabtu.

Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan, MRS mengaku pernah melakukan aksi begal bersama dua rekannya di wilayah Kecamatan Kapongan.

Berbekal pengakuan tersebut, tim gabungan kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap ARH dan IBM pada hari yang sama.

“Ketiga pelaku melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban Sandi Prayuda, warga Desa Klampokan, pada 2 Februari 2026, sekitar pukul 01.00 WIB,” katanya.

Saat itu, korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 melintasi Jalan Moncel, Desa Juglangan, dipepet oleh pelaku yang berboncengan tiga.

Para pelaku kemudian menendang korban hingga terjatuh dan melukai korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Begal Motor  Polres Situbondo  Pencurian dengan kekerasan 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp