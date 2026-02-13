Ini Tiga Pencuri yang Menyasar Sekolah di Jawa Timur

jpnn.com, PONOROGO - Aparat kepolisian menangkap tiga pelaku pencurian yang menyasar sejumlah sekolah di wilayah Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur.

Ketiga pelaku berinisial END, UM, dan BD ditangkap tim gabungan Resmob di wilayah Madiun saat hendak menuju tempat kos mereka.

Wakapolres Ponorogo Try Widyanto Fauzal mengatakan komplotan tersebut telah menjadi target operasi karena diduga terlibat dalam serangkaian pencurian di lembaga pendidikan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Ketiga pelaku berhasil diamankan setelah beraksi di wilayah Madiun. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan," ujarnya, Jumat.

Dari tiga tersangka, satu orang diproses hukum di Polres Madiun karena terlibat pencurian di SDN 2 Tiron, Madiun, dengan barang bukti 12 unit Chromebook.

Sementara dua tersangka lainnya diproses di wilayah hukum Polres Ponorogo. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, keduanya terlibat sedikitnya lima tempat kejadian perkara (TKP) di Ponorogo.

Kelima lokasi tersebut SMPN 1 Pulung dengan kerugian sekitar Rp180 juta dari brankas sekolah, SDN 2 Maguwan Kecamatan Sambit dengan kerugian tiga unit laptop dan uang sekitar Rp1 juta, SMPN 1 Badegan dengan kerugian sekitar Rp5 juta, SDN Gundik Kecamatan Slahung dengan kerugian sekitar Rp20 ribu, serta SMKN 2 Ponorogo dengan kerugian sekitar Rp66 juta dan dua unit hard disk.

"Untuk di Ponorogo ada lima TKP yang sudah kami identifikasi. Saat ini dua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pengembangan lebih lanjut," katanya.