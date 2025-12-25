Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Ini TKP Penembakan Lansia di Aspol Polrestabes Bandung

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:33 WIB
Ini TKP Penembakan Lansia di Aspol Polrestabes Bandung - JPNN.COM
Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa penembakan driver ojol terhadap pedagang emas di kawasan Asrama Polisi (Aspol) Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (25/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Peristiwa penembakan menggunakan senjata jenis airsoft gun terjadi di kawasan Asrama Polisi (Aspol) Polrestabes Bandung, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, pada Rabu (24/12/2025) sore.

Insiden ini dipicu dugaan penipuan jual beli emas yang melibatkan seorang wanita dan driver ojek online.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku merupakan pria yang mengenakan jaket ojol, membonceng seorang wanita.

Wanita tersebut diduga melakukan penipuan emas terhadap seorang pedagang jual beli emas.

Uang pembelian emas sudah diserahkan korban, tetapi emas yang diberikan tidak asli alias palsu.

"Belinya emas, uangnya sudah dikasih sama korbannya, tapi pelakunya malah lari," kata saksi mata Titin saat ditemui JPNN di lokasi kejadian, Kamis (25/12).

Menurut Titin, awalnya driver ojol tersebut mengaku hanya mengantar penumpang. Namun, belakangan diketahui wanita yang diboncengnya masih memiliki hubungan keluarga dengan sang driver.

"Katanya penumpang, ternyata masih saudara. Mereka lari ke sini (Aspol), dikejar sama bapak korban," ucapnya.

Driver ojol menembak lansia di kawasan Aspol Sukajadi Bandung, Dipicu penipuan jual beli emas.

