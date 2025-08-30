Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Total Mobil yang Hangus Terbakar dalam Kerusuhan di Kantor DPRD Makassar

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 15:19 WIB
Ini Total Mobil yang Hangus Terbakar dalam Kerusuhan di Kantor DPRD Makassar - JPNN.COM
Sejumlah bangkai mobil hangus terbakar berada di lahan parkir seusai kerusuhan pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 67 unit mobil hangus terbakar saat peristiwa kerusuhan aksi demonstrasi yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Saat ini asesmen sementara ada 67 unit mobil. Hampir semuanya mobil dinas, tetapi ada beberapa juga mobil pribadi. Untuk motor ada beberapa juga, tetapi jumlahnya masih diasesmen," ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar FadliTahar, di Makassar, Sabtu.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut merupakan kejadian luar biasa, selain menelan korban jiwa juga terdapat korban kendaraan yang dirusak massa dengan cara dibakar sampai menjadi bangkai.

Baca Juga:

Oleh karena itu, BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.

"Kami membantu untuk mengevakuasi korban dari semalam sampai sekarang kita masih bertugas. Dari TNI juga turut membantu untuk pengamanan," katanya.

"Untuk korban semalam itu ada delapan orang korban, asesmen terakhir dari BPBD. Tiga korban meninggal, dua luka berat dan tiga luka sedang," tuturnya menyebutkan

Baca Juga:

Untuk korban luka, kata dia, kini sedang dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Sedangkan korbannya ada dari pegawai DPRD Kota Makassar, ada dari staf dinas lain," ujarnya.

Selain pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, massa juga membakar Kantor DPRD Provisi Sulsel. Kendaraan yang terbakar satu mobil dan satu motor mengalami kerusakan berat usai dibakar. Sejauh ini, tim Damkarmat Makassar telah memadamkan api di DPRD Sulsel.

Sebanyak 67 unit mobil hangus terbakar saat peristiwa kerusuhan aksi demonstrasi yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kantor DPRD Makassar  pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar  pembakaran Kantor DPRD Makassar  mobil terbakar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp