JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ini Upaya Bea Cukai Dukung Stabilitas Ekonomi dan Kelancaran Logistik

Rabu, 08 April 2026 – 17:36 WIB
Ini Upaya Bea Cukai Dukung Stabilitas Ekonomi dan Kelancaran Logistik - JPNN.COM
Bea Cukai memperkuat sinergi dengan berbagai instansi di sejumlah wilayah sebagai upaya mendukung kelancaran logistik, stabilitas ekonomi, serta optimalisasi penerimaan negara. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan berbagai instansi di sejumlah wilayah sebagai upaya mendukung kelancaran logistik, stabilitas ekonomi, serta optimalisasi penerimaan negara.

Langkah kolaboratif ini tercermin melalui berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan di Lhokseumawe, Tanjung Priok, dan Balikpapan.

Di Lhokseumawe, Bea Cukai menjalin koordinasi dengan pemerintah kota melalui audiensi bersama Wali Kota Lhokseumawe.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai di daerah.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pengawasan yang lebih efektif serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Di Tanjung Priok, Bea Cukai bersama para terminal operator memperkuat kolaborasi guna memastikan kelancaran arus logistik pasca-libur Lebaran.

Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari optimalisasi layanan, penambahan jam operasional, hingga pemanfaatan teknologi, seperti e-seal dan pemindaian kontainer.

Upaya ini dinilai efektif dalam mengurai kepadatan dan mempercepat proses pengeluaran barang di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

Bea Cukai memperkuat kolaborasi untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kelancaran logistik

TAGS   Bea Cukai  stabilitas ekonomi  logistik  penerimaan negara  pelaku usaha  Kepabeanan  Cukai 
