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JPNN.com - Ekonomi

Ini Upaya Bea Cukai Tanjungpinang Mempersempit Ruang Gerak Peredaran Rokok Ilegal

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:34 WIB
Ini Upaya Bea Cukai Tanjungpinang Mempersempit Ruang Gerak Peredaran Rokok Ilegal - JPNN.COM
Bea Cukai Tanjungpinang berhasil mengamankan 168.973 batang rokok ilegal yang beredar di wilayah Kepulauan Riau hingga Mei 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Upaya memberantas peredaran rokok ilegal terus dioptimalkan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil sekaligus melindungi masyarakat dari barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Hingga Mei 2026, Bea Cukai Tanjungpinang berhasil mengamankan 168.973 batang rokok ilegal yang beredar di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian dari pengawasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC).

Total nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp 298 juta.

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Rokok-rokok tersebut diamankan karena tidak memenuhi kewajiban pungutan negara, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara dari sektor cukai yang diperkirakan mencapai Rp197,5 juta.

Dari penindakan yang dilakukan tersebut, Bea Cukai Tanjungpinang juga berhasil mengumpulkan penerimaan negara melalui denda administrasi cukai sebesar Rp 79,6 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal dengan mengenali ciri-ciri fisiknya.

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Produk ilegal umumnya diedarkan tanpa dilekati pita cukai (rokok polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel kembali, atau menggunakan pita cukai yang salah personalisasi maupun salah peruntukan, misalnya pita cukai untuk rokok isi 12 batang tetapi ditempel pada bungkus isi 20 batang.

Bea Cukai Tanjungpinang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal.

Joko Pri Sukmono Dwi Widodo mengungkapkan upaya Bea Cukai Tanjungpinang mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal

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TAGS   rokok ilegal  peredaran rokok ilegal  Bea Cukai Tanjungpinang  Bea Cukai  pita cukai  Joko Pri Sukmono Dwi Widodo  Cukai 
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