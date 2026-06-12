Ini Upaya Bea Cukai Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan di Makassar dan Balikpapan

jpnn.com, MAKASSAR - Bea Cukai memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan.

Upaya ini tercermin melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik oleh Bea Cukai Balikpapan serta audiensi koordinasi antara Bea Cukai Makassar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.

Bea Cukai Balikpapan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk Coffee Morning dengan tema Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean Secara Online pada 4 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara Bea Cukai dan para pengguna jasa, akademisi, media, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penguatan layanan kepabeanan melalui transformasi digital.

Forum tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan media, pemerintah daerah, ahli dari Kementerian Keuangan, hingga pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor, impor, dan jasa kepabeanan.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Balikpapan juga memaparkan implementasi penyerahan dokumen pelengkap pabean secara daring melalui sistem CEISA 4.0 sebagai bagian dari upaya penyederhanaan proses bisnis dan peningkatan efisiensi layanan.

Sementara itu, Bea Cukai Makassar menerima kunjungan audiensi dari BPS Kota Makassar dalam rangka koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan kerja sama antarinstansi untuk mendukung kelancaran pendataan ekonomi, khususnya terhadap perusahaan ekspor dan impor skala menengah maupun besar di Kota Makassar.