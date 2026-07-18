Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah - Maluku

Ini Upaya Bea Cukai Tual Dukung Kelancaran Yacht Rally Sail to Indonesia 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 – 13:28 WIB
Ini Upaya Bea Cukai Tual Dukung Kelancaran Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Tual melakukan pemeriksaan terhadap dokumen peserta Yacht Rally Sail to Indonesia 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TUAL - Bea Cukai Tual mendukung pelaksanaan Yacht Rally Sail to Indonesia 2026.

Dukungan diberikan dengan memberikan kemudahan layanan kepabeanan bagi peserta Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 melalui fasilitas impor sementara kapal wisata asing.

Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan kelancaran kedatangan peserta reli layar internasional yang berlangsung di Kota Tual pada 15–21 Juli 2026.

Baca Juga:

Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 merupakan ajang pelayaran wisata internasional yang diikuti 22 kapal pesiar (yacht) dengan 75 yachter dari Darwin, Australia.

Kepulauan Kei menjadi salah satu dari 19 titik persinggahan peserta di Indonesia.

Setibanya di Tual, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan sebelum melanjutkan pelayaran ke destinasi berikutnya.

Baca Juga:

Dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut, Bea Cukai Tual memberikan fasilitas impor sementara kapal wisata asing melalui skema vessel declaration.

Skema ini merupakan pemberitahuan pabean yang digunakan dalam proses impor sementara sekaligus ekspor kembali kapal wisata asing, sehingga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bea Cukai Tual mendukung kelancaran Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 dengan memberikan kemudahan layanan kepabeanan kepada para peserta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yacht Rally Sail to Indonesia  Bea Cukai Tual  kota tual  impor sementara  kapal wisata asing  Bea Cukai 
BERITA YACHT RALLY SAIL TO INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp