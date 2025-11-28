Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ini Upaya Pertamina Patra Niaga Jaga Ketersediaan BBM Bagi Masyarakat di Sumbagut

Jumat, 28 November 2025 – 09:52 WIB
Ini Upaya Pertamina Patra Niaga Jaga Ketersediaan BBM Bagi Masyarakat di Sumbagut - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh langkah yang diperlukan terus dioptimalkan untuk menjaga kelancaran suplai BBM kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), seperti Aceh, Sumbar, Sumut dan sekitarnya. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh langkah yang diperlukan terus dioptimalkan untuk menjaga kelancaran suplai BBM kepada masyarakat.

Berbagai upaya tersebut dilakukan menyusul dua kapal pengangkut BBM yang sejak 23 November 2025 belum dapat melakukan bongkar muat akibat cuaca ekstrem di perairan Belawan.

Kondisi gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring (SPM) Belawan selama tiga hari terakhir menyebabkan dua kapal yang membawa pasokan Pertalite dan Biosolar belum dapat sandar, meskipun secara posisi keduanya sudah berada di titik siap sandar.

Proses tidak dapat dilakukan karena aspek keselamatan operasional menjadi prioritas utama ketika cuaca berada pada kategori tidak aman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan pihaknya mengambil langkah kesiapsiagaan cepat untuk menjaga distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami melakukan pemantauan intensif dan penyesuaian pola suplai sesuai kondisi di lapangan, termasuk koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat, serta pihak penanganan kebencanaan,” ujar Roberth.

Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan.

“Kami memastikan seluruh langkah percepatan terus dilakukan, dan suplai diharapkan akan segera kembali normal begitu kondisi cuaca memadai untuk proses sandar,” tambah Roberth.

Pertamina Patra Niaga maksimalkan seluruh upaya untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat di Sumatra Bagian Utara (Sumbagut)

