Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini yang Dilakukan Bea Cukai dalam Mengawal Kelancaran Penyelenggaraan Haji 2026

Minggu, 17 Mei 2026 – 11:52 WIB
Ini yang Dilakukan Bea Cukai dalam Mengawal Kelancaran Penyelenggaraan Haji 2026 - JPNN.COM
Bea Cukai terus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui pelayanan dan pengawasan kepabeanan di berbagai embarkasi di Indonesia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui pelayanan dan pengawasan kepabeanan di berbagai embarkasi di Indonesia.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinergi lintas instansi yang dilaksanakan unit vertikal Bea Cukai di sejumlah daerah, seperti Palembang, Yogyakarta, Tanjungpinang, Balikpapan, dan Semarang.

Bea Cukai Palembang memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan kloter pertama jemaah haji asal Sumatra Selatan dan Bangka Belitung pada Rabu (22/4).

Baca Juga:

Pelayanan dimulai sejak prosesi pelepasan di Asrama Haji Palembang hingga proses boarding di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai bersinergi dengan Kementerian Agama, Imigrasi, Angkasa Pura, dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah guna memastikan kelancaran keberangkatan jemaah.

Petugas Bea Cukai Palembang juga melaksanakan pemeriksaan kepabeanan terhadap barang bawaan jemaah dengan pendekatan cepat, tepat, dan humanis.

Baca Juga:

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan sekaligus menjaga kenyamanan jemaah selama proses keberangkatan.

Dukungan serupa juga dilakukan Bea Cukai Yogyakarta dalam pelepasan kloter pertama jemaah haji asal Kulon Progo melalui Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) pada Selasa (21/4).

Bea Cukai terus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui pelayanan dan pengawasan kepabeanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   haji 2026  Penyelenggaraan Haji  haji  Bea Cukai  Jemaah Haji 
BERITA HAJI 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp