JPNN.com - Ekonomi - Industri

Ini yang Dilakukan Bea Cukai untuk Memperkuat Kemitraan dengan Pelaku Usaha

Rabu, 27 Mei 2026 – 08:35 WIB
Bea Cukai melakukan berbagai kegiatan kunjungan kerja, asistensi, dan pendampingan untuk memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha di sejumlah daerah. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memperkuat perannya sebagai industrial assistance dan trade facilitator melalui berbagai kegiatan kunjungan kerja, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku usaha di sejumlah daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bea Cukai di Yogyakarta, Belitung, Tanjungpinang, dan Lampung di sepanjang April-Mei 2026.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan melalui kunjungan dan asistensi yang dilakukan secara aktif, pihaknya ingin memastikan pelaku usaha memperoleh pelayanan, pendampingan, dan solusi yang dibutuhkan agar kegiatan ekspor, impor, maupun produksi dapat berjalan semakin efektif dan efisien.

Dia mencontohkan di Yogyakarta, Bea Cukai melaksanakan kunjungan kerja ke produsen sarung tangan kulit PT Sport Glove Indonesia yang berlokasi di Krandon, Sleman pada Selasa (28/4).

Kunjungan yang dipimpin langsung Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono tersebut menjadi bagian dari upaya proaktif dalam memberikan asistensi kepada industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

"Dalam kunjungannya, Bea Cukai melakukan diskusi bersama manajemen perusahaan terkait proses bisnis, mulai dari alur produksi hingga aktivitas ekspor dan impor," kata Budi.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada pelayanan kepabeanan dan cukai, termasuk prosedur administrasi, pemanfaatan fasilitas, serta percepatan layanan.

Di Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan melaksanakan kegiatan Klinik Ekspor kepada CV Bonanza pada Selasa (5/5).

TAGS   pelaku usaha  kemitraan  Bea Cukai  Budi Prasetiyo  Bisnis  ekspor 
