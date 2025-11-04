Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ini yang Dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid Sebelum Heboh OTT KPK

Selasa, 04 November 2025 – 08:31 WIB
Ini yang Dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid Sebelum Heboh OTT KPK
Suasana resepsionis Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru tampak sepi. Diketahui KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan yang dikatakan juga turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid.ANTARA/Annisa Firdausi

jpnn.com - Suasana kantor dan rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid tampak sepi setelah heboh adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabarnya, Abdul Wahid ikut terjaring OTT KPK bersama sembilan orang lainnya.

Tampak mobil penyidik KPK terparkir di depan gedung Tahti Polda Riau. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman pada Senin malam (3/11/2025), aktivitas di lingkungan kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan.

Sementara, pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang.

"Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.

Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) berlangsung di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.

Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.

Ini yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid di Pekanbaru sebelum heboh kabar OTT KPK terhadap sejumlah pejabat.

