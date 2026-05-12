Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Ini yang Perlu Anda Ketahui tentang Pengumuman Anggaran Australia

Selasa, 12 Mei 2026 – 20:48 WIB
Ini yang Perlu Anda Ketahui tentang Pengumuman Anggaran Australia - JPNN.COM
Anggaran federal tahun ini tampaknya akan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade. (ABC News: Claire Moodie)

Menteri Keuangan Federal Australia Jim Chalmers akan mengumumkan anggaran kelima pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese malam ini (12/05).

Pengumuman ini, secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi keuangan Anda yang tinggal di Australia.

Berikut adalah apa yang dapat Anda harapkan dan apa artinya bagi Anda.

Baca Juga:

Apa itu anggaran federal?

Anggaran federal adalah rencana pemerintah untuk mengumpulkan dan membelanjakan uang. Anggaran ini juga memberikan gambaran sekilas tentang perekonomian nasional.

Meskipun perbandingan sering dibuat dengan anggaran rumah tangga, itu adalah perbandingan yang kurang tepat: tujuan anggaran pemerintah adalah untuk membantu seluruh perekonomian, sedangkan anggaran rumah tangga terutama berkaitan dengan situasi keuangan sendiri.

Setiap tahunnya, pemerintah federal melihat berapa banyak uang yang masuk (pendapatan) dan besaran uang yang keluar (pengeluaran).

Baca Juga:

Sumber pendapatan meliputi pajak pribadi dan bisnis, cukai, pungutan, penjualan aset pemerintah, dan uang yang dihasilkan dari entitas milik pemerintah.

Bagaimana pendapatan negara diperoleh dan ke mana pendapatan tersebut dibelanjakan dapat memengaruhi situasi keuangan Anda. Jadi ini sangat penting.

Anggaran federal adalah rencana pemerintah untuk mengumpulkan dan membelanjakan uang

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Australia  anggaran pemerintah  APBN  ABC online 
BERITA AUSTRALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp