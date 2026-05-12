Ini yang Perlu Anda Ketahui tentang Pengumuman Anggaran Australia

Menteri Keuangan Federal Australia Jim Chalmers akan mengumumkan anggaran kelima pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese malam ini (12/05).

Pengumuman ini, secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi keuangan Anda yang tinggal di Australia.

Berikut adalah apa yang dapat Anda harapkan dan apa artinya bagi Anda.

Apa itu anggaran federal?

Anggaran federal adalah rencana pemerintah untuk mengumpulkan dan membelanjakan uang. Anggaran ini juga memberikan gambaran sekilas tentang perekonomian nasional.

Meskipun perbandingan sering dibuat dengan anggaran rumah tangga, itu adalah perbandingan yang kurang tepat: tujuan anggaran pemerintah adalah untuk membantu seluruh perekonomian, sedangkan anggaran rumah tangga terutama berkaitan dengan situasi keuangan sendiri.

Setiap tahunnya, pemerintah federal melihat berapa banyak uang yang masuk (pendapatan) dan besaran uang yang keluar (pengeluaran).

Sumber pendapatan meliputi pajak pribadi dan bisnis, cukai, pungutan, penjualan aset pemerintah, dan uang yang dihasilkan dari entitas milik pemerintah.

Bagaimana pendapatan negara diperoleh dan ke mana pendapatan tersebut dibelanjakan dapat memengaruhi situasi keuangan Anda. Jadi ini sangat penting.