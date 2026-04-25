JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ini yang Terjadi di Klasemen Super League Jika Borneo FC Pukul Semen Padang

Sabtu, 25 April 2026 – 13:11 WIB
Ini yang Terjadi di Klasemen Super League Jika Borneo FC Pukul Semen Padang - JPNN.COM
Suporter Borneo FC. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Klasemen papan atas Super League bakal superpanas andai Borneo FC menghantam tamunya, Semen Padang, pada pekan ke-29 di Stadion Segiri, Sabtu (25/4).

Jika menang dari Semen Padang, maka Borneo FC menyamai poin si pemuncak klasemen Persib Bandung.

Namun, andai itu terjadi, Borneo FC harus mengalah lantaran tak lebih baik dalam urusan head to head dengan Persib (1-1, 1-3).

Manajer Borneo FC Dandri Dauri pun mengimbau suporter dan masyarakat Samarinda untuk memadati Stadion Segiri.

"Saya minta dengan sangat kepada masyarakat dan suporter Samarinda untuk memenuhi Stadion Segiri Sabtu malam karena perjuangan ini betul-betul harus bersama-sama,” kata Dandri.

Jika Borneo FC memang mendapatkan tiga poin, maka itu petaka buat Semen Padang.

Pekan ke-29 Super League belum selesai. Ada dua pertandingan hari ini, yakni di Gelora Bangkalan dan Segiri.

