Inikah Pengganti Kabais TNI setelah Letjen Yudi Mengundurkan Diri?

jpnn.com - Posisi kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI masih kosong setelah Letjen TNI Yudi Abrimantyo mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Rabu, 25 Maret 2026.

Kabais adalah jabatan penting karena merupakan perwira tinggi di TNI yang bertugas memberikan data dan analisa intelijen, sehingga jabatan tersebut mesti segera diisi oleh orang yang berkompeten.

Di Mabes TNI, ada dua pihak yang bertugas di ruang lingkup intelijen, yakni Kabais dan Asisten Intelijen Panglima TNI. Saat ini, setidaknya ada lima nama perwira tinggi TNI yang berpeluang menjadi pengganti Letjen Yudi.

Berikut nama-nama Pati TNI potensial menduduki jabatan Kabais:

1. Mayor Jenderal TNI Bosco Haryo Yunanto

Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Bosco Haryo Yunanto saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Wakabais) TNI. Per Maret 2026, ia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjabat sebagai Kepala Bais (Kabais) TNI menggantikan Letjen TNI Yudi Abrimantyo.

Sepanjang karirnya, ia telah menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan TNI, terutama di bidang intelijen dan teritorial. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Satuan Intelijen (Dansatintel) Bais TNI menjabat saat berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) pada Oktober 2023 dan Wakil Kepala Bais TNI: Jabatan yang diemban saat ini dengan pangkat Mayor Jenderal.

2. Marsda TNI Benedictus Benny Koessetianto

Marsda TNI Benedictus Benny Koessetianto saat ini menjabat Sekretaris Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Laiklambangjaau (Kapuslaiklambangjaau) yang bertanggung jawab atas pembinaan kelaikan dan keselamatan kerja di lingkungan TNI AU.