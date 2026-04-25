Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Inikah Sinyal Megawati Hangestri Kembali ke Korea?

Minggu, 26 April 2026 – 00:03 WIB
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang final Proliga 2026 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Megawati Hangestri Pertiwi mempersembahkan gelar juara untuk Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2026.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu mengunci gelar untuk tim milik BUMN tersebut seusai menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) atas Gresik Phonska Plus di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4).

Pada partai final pemain asal Jember itu menjadi pendulang angka terbanyak kedua dengan raihan 15 angka.

Topskor Jakarta Pertamina di laga ini, yaitu Irina Voronkova dengan catatan 25 poin.

Pada laga final Proliga 2026 sektor putri penampilan Megawati dilihat langsung oleh pelatih tim voli Korea, Hyundai Hillstate yakni Kang Sung Hyung.

Manajer kelahiran 7 Mei 1970 itu dikabarkan datang menyaksikan langsung penampilan Megawati untuk bisa menyakinkan pemain asal klub Bank Jatim itu kembali berkompetisi di Negeri Ginseng.

Sejauh ini belum ada kepastian mengingat Megawati akan menjalani pemulihan cedera di bagian lutut seusai Proliga 2026.

Menarik ditunggu perjalanan dari Megawati Hangestri Pertiwi musim depan setelah membantu Jakarta Pertamina mempertahankan gelar juara Proliga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Megawati Hangestri  Proliga 2026  Hyundai Hillstate  Jakarta Pertamina Enduro 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp