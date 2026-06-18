Inilah 14 Poin Kesepakatan Damai AS - Iran

jpnn.com - TEHERAN – Berikut ini 14 poin kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya.

Kedua pihak menyepakati penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon.

Para pihak juga saling berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer, menahan diri menggunakan kekuatan serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.

Berikut isi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Islamabad antara Iran dan AS:

1. Amerika Serikat dan Iran beserta sekutu masing-masing dalam perang saat ini menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, dan mulai saat ini berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer apa pun terhadap satu sama lain, dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap satu sama lain, serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.

Kesepakatan akhir akan mengkonfirmasi penghentian permanen perang di semua lini, termasuk di Lebanon, dan ketentuan lain dalam paragraf ini.

2. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah dan untuk menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal masing-masing.

3. Amerika Serikat dan Iran berkomitmen melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan akhir dalam kurun waktu maksimal 60 hari, yang dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama.