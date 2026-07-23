Inilah 17 Daerah yang Membuka SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi TA 2026/2027

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 17 daerah membuka Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) TA 2026/2027.

Pendaftaran dibuka mulai 21 hingga 27 Juli 2026 bagi calon murid kelas VII SMP dan kelas X SMA pada 17 lokasi penyelenggaraan SNT di berbagai daerah Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto, mengajak calon murid dan orang tua di wilayah penyelenggaraan SNT untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan segera mempersiapkan seluruh persyaratan pendaftaran.

“Kami mengajak calon murid dan orang tua di 17 wilayah penyelenggaraan SNT untuk memanfaatkan kesempatan ini. Siapkan dokumen dengan lengkap dan lakukan pendaftaran melalui portal resmi sebelum 27 Juli 2026,” ujar Dirjen Gogot, Kamis (23/7).

Penerimaan murid baru tahun ini dilaksanakan di 17 wilayah, yaitu:

Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Kabupaten Gowa Kabupaten Bone Bolango Kota Tidore Kepulauan Ibu Kota Nusantara Kabupaten Banyumas Kabupaten Jepara Kota Subulussalam Kota Tarakan Kabupaten Donggala Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kupang Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Tebo Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SPMB SNT memprioritaskan calon murid yang berdomisili di kecamatan atau kabupaten/kota yang sama dengan lokasi SNT.

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Sementara itu, calon murid berprestasi dari wilayah sekitar juga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan dan daya tampung yang tersedia.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal snt.kemendikdasmen.go.id/spmb. Pada laman tersebut, pendaftar dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, serta tahapan seleksi.