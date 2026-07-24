Inilah 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Justin Hubner Jadi Sorotan

jpnn.com - Spekulasi mengenai absennya Justin Hubner dari Timnas Indonesia akhirnya terpatahkan.

Bek yang berkarier di Belanda itu tetap masuk dalam daftar 26 pemain pilihan John Herdman untuk menghadapi Piala AFF 2026.

Keputusan tersebut cukup mengejutkan. Sebelumnya, Hubner diperkirakan tidak akan bergabung karena tidak mengikuti pemusatan latihan di Bali serta diyakini sulit memperoleh izin dari klubnya.

Maklum, Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA sehingga klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya.

Meski demikian, nama Hubner tetap tercantum dalam skuad akhir yang diumumkan Herdman.

Selain Hubner, Timnas Indonesia juga masih diperkuat beberapa pemain yang berkarier di luar negeri. Salah satunya ialah Mitchell Baker yang saat ini membela Georgetown Hoyas di Amerika Serikat.

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Kombinasi Senior dan Muda

Dalam menyusun tim, Herdman kembali memadukan pemain berpengalaman dengan generasi muda yang tengah berkembang.

Sejumlah nama senior seperti Thom Haye, Jordi Amat, Marc Klok, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Nadeo Argawinata tetap mendapat kepercayaan.