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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inilah 4 Skenario Final Piala Dunia 2026, Anda Pilih Mana?

Senin, 13 Juli 2026 – 13:17 WIB
Inilah 4 Skenario Final Piala Dunia 2026, Anda Pilih Mana? - JPNN.COM
Trofi Piala Dunia, yang menjadi rebutan banyak negara. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - NEW JERSEY - Piala Dunia 2026 di Meksiko-Kanada-Amerika Serikat menyisakan dua pertandingan semifinal, satu laga perebutan peringkat ketiga, dan satu partai puncak.

Dengan empat negara yang masih bertahan, berarti ada empat skenario final, yakni:

1. Prancis vs Inggris

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Jika Kylian Mbappe bersama Les Bleus mengalahkan Spanyol dan tim asuhan Thomas Tuchel mengalahkan Argentina, Stadion New York New Jersey akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia pertama antara dua raksasa Eropa; Prancis vs Inggris.

The Three Lions Inggris baru sekali mencapai final, yakni di kandang sendiri, Piala Dunia 1966. Saat itu ketemu Jerman (Barat), menang 4-2 setelah perpanjangan waktu, dan juara. 

Sementara itu, Prancis bisa mengamankan final ketiga berturut-turut setelah 2018 dan 2022.

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Ini akan menjadi pertandingan yang mempertemukan rekan satu tim dari dua klub terbesar di dunia untuk satu malam yang tak terlupakan.

Bintang Real Madrid, Mbappe dan Jude Bellingham akan saling berhadapan untuk kesempatan mengangkat trofi yang gemerlap, sementara Harry Kane dan Michael Olise dari Bayern Munich juga akan berada di pihak yang berlawanan.

Skenario final Piala Dunia 2026 tinggal empat. Tidak mungkin lebih atau kurang. Buka di sini.

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TAGS   jadwal Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026  Semifinal Piala Dunia 2026 
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