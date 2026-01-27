Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Lengkapi Seluruh Persyaratan

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:48 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta, hari ini Selasa (27/1).

Layanan SIM Keliling ini untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, diketahui layanan tersebut berada di:

Jakarta Timur di Mal Grand Cakung.

Jakarta Utara di LTC Glodok.

Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata.

Baca Juga: 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini 21 Agustus

Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

Jakarta Barat di Lobby Selatan Mal Ciputra.