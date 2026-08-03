Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 3 Agustus 2026

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA -- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di lima wilayah Jakarta, Senin (3/8).

Layanan SIM Keliling ini dihadirkan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026:

Jakarta Timur : Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi

Jakarta Barat : Lobi Selatan Mall Ciputra