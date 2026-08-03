Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 3 Agustus 2026

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:55 WIB
Inilah 5 Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini Senin 3 Agustus 2026 - JPNN.COM
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima lokasi Jakarta hari ini, Senin (3/8). Foto: ilustrasi/Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA -- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan Surat Izin Mengemudi atau SIM Keliling di lima wilayah Jakarta, Senin (3/8).

Layanan SIM Keliling ini dihadirkan untuk membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu.

Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro menyampaikan gerai SIM ini dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026: 

Jakarta Timur : Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Baca Juga:

Jakarta Selatan : Area parkir samping Universitas Trilogi

Jakarta Barat : Lobi Selatan Mall Ciputra

Inilah lima lokasi SIM Keliling di Jakarta hari ini Senin 3 Agustus 2026. Lengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memperpanjang SIM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SIM Keliling  lokasi SIM Keliling  SIM keliling Jakarta  Perpanjang SIM  Polisi  Polda Metro Jaya  biaya perpanjangan sim 
BERITA SIM KELILING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp