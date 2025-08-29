Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Inilah 7 Anggota Brimob di Dalam Rantis Pelindas Ojol

Jumat, 29 Agustus 2025 – 08:43 WIB
Petugas kepolisian saat mengamankan demonstrasi yang juga melibatkan ojol di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Abdul Karim berjanji menangani kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang menabrak dan melindas pengemudi ojol secara transparan.

"Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan transparan," katanya di Jakarta, Jumat (29/8).

Irjen Karim mengatakan bahwa penanganan kasus tersebut juga dilakukan bukan hanya dari Propam Mabes Polri, tetapi bersama dengan Korps Brimob, mengingat pelaku penabrakan merupakan anggota Brimob.

Selain pihak internal Polri, penanganan kasus tersebut juga dikoordinasikan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan kasus agar transparan.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kompolnas dalam beberapa proses pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Dia juga mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota Satuan Brigadir Mobile (Satbrimob) Polda Metro Jaya terkait insiden rantis yang menabrak dan melindas seorang pengemudi ojol.

Ketujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya itu berada di dalam mobil rantis yang menabrak dan melindas seorang pengemudi ojol pada saat terjadi demo berujung ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf secara langsung kepada keluarga pengemudi ojol yang tewas.

TAGS   Ojol  Brimob  Irjen Abdul Karim  Kapolri  Gojek 
