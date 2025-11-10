Inilah 7 Organisasi Advokat Resmi yang Diakui Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menetapkan tujuh organisasi advokat yang diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penetapan ini menjadi acuan resmi bagi masyarakat dan calon advokat dalam memilih organisasi yang berwenang melaksanakan pendidikan, pengangkatan, serta pembinaan profesi hukum di Indonesia.

Kepala Satuan Tugas Penerangan Administrasi Badan Hukum RI, Hilman Soecipto., menjelaskan bahwa hanya ada tujuh organisasi advokat yang diakui. Ketujuh organisasi tersebut meliputi PERADI, KAI, KNAI, AAI, PERADIN, DPN Indonesia, dan HAPI.

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Organisasi ini terbagi menjadi tiga kepengurusan yang sama-sama diakui pemerintah. Ketiganya yakni PERADI pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, PERADI SAI pimpinan Harry Ponto, dan PERADI RBA pimpinan Dr. Luhut MP Pangaribuan.

2. Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Organisasi ini juga memiliki dua kepengurusan sah, masing-masing dipimpin oleh Siti Jamaliah Lubis., dan Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro.

3. Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI)

Organisasi ini diketuai oleh Pablo Putra Benua, S.H., M.H., diakui berkat kiprahnya dalam menjalankan pendidikan, pelatihan, serta program digitalisasi bagi para advokat muda.

4. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)

Organisasi ini kembali solid setelah tiga kubu kepengurusan sepakat bersatu melalui musyawarah luar biasa yang menetapkan Prof. Tjandra Sridjaja Pradjonggo sebagai Ketua Umum.

5. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

Organisasi ini dipimpin Assoc. Prof. Firman Wijaya, dikenal sebagai organisasi advokat pertama di Indonesia yang telah bertransformasi dari PAI sejak 1964.