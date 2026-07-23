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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Inilah 8 Komoditas Pangan yang Sudah Swasembada

Kamis, 23 Juli 2026 – 05:05 WIB
Inilah 8 Komoditas Pangan yang Sudah Swasembada - JPNN.COM
Telur ayam termasuk salah satu dari 8 komoditas pangan yang sudah swasembada. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis berkat kolaborasi pemerintah, petani, penyuluh, TNI/Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan mengenai keberhasilan mengenai swasembada pangan tersebut melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7).

Mentan Amran mengatakan delapan komoditas tersebut, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

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Menurut Amran, capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas tersebut dan sebagian di antaranya telah memasuki pasar ekspor.

Dia mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah melampaui 5 juta ton, yang disebutnya sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Amran juga menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,73 pada Mei 2026, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 5,74 persen.

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Menurut dia, capaian tersebut didukung kebijakan pemerintah, antara lain kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, perbaikan tata kelola distribusi pupuk, dan penurunan harga pupuk subsidi.

Amran mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Berikut daftar 8 komoditas pangan yang sudah mencapai swasembada, seperti disebutkan Mentan Andi Amran Sulaiman.

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TAGS   Komoditas Pangan  swasembada pangan  Amran Sulaiman  Presiden Prabowo 
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