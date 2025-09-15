Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Inilah Alasan Kenapa Borneo FC Pantas Memimpin Klasemen BRI Super League

Senin, 15 September 2025 – 09:13 WIB
Inilah Alasan Kenapa Borneo FC Pantas Memimpin Klasemen BRI Super League - JPNN.COM
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: borneofcid

jpnn.com - YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda memimpin klasemen BRI Super League.

Hingga pekan ke-5, Borneo FC mengoleksi 12 poin hasil dari empat kali main; empat kali menang.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, meraih kemenangan dari Bhayangkara FC, PSBS Biak, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta.

Baca Juga:

Borneo FC masih 'menabung' satu pertandingan tunda melawan Persib Bandung.

Baca Juga:

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kekuatan Borneo FC, seusai timnya kalah 1-3 di Bantul, Minggu (14/9) sore WIB.

"Tim saya sudah bermain dengan bagus, sesuai ekspektasi, tetapi lawan (Borneo FC) lebih baik," tutur Van Gastel.

Cek klasemen BRI Super League dan lihat juga jadwal lengkap pekan ke-6, banyak yang seru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   klasemen BRI Super League  klasemen Super League  Borneo FC  PSIM Yogyakarta  Super League  BRI 
BERITA KLASEMEN BRI SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp