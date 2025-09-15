Inilah Alasan Kenapa Borneo FC Pantas Memimpin Klasemen BRI Super League
Senin, 15 September 2025 – 09:13 WIB
jpnn.com - YOGYAKARTA - Borneo FC Samarinda memimpin klasemen BRI Super League.
Hingga pekan ke-5, Borneo FC mengoleksi 12 poin hasil dari empat kali main; empat kali menang.
Pesut Etam -julukan Borneo FC, meraih kemenangan dari Bhayangkara FC, PSBS Biak, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta.
Borneo FC masih 'menabung' satu pertandingan tunda melawan Persib Bandung.
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kekuatan Borneo FC, seusai timnya kalah 1-3 di Bantul, Minggu (14/9) sore WIB.
"Tim saya sudah bermain dengan bagus, sesuai ekspektasi, tetapi lawan (Borneo FC) lebih baik," tutur Van Gastel.