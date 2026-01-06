Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Inilah Beberapa Menu Makanan yang Ampuh Menghalau Flu

Selasa, 06 Januari 2026 – 12:20 WIB
Telur. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini beberapa menu makanan yang bisa dikonsumsi untuk menghalau flu di musim hujan.

Dietisien dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Luthfianti Diana Mauludiyah SGz, RD menyarankan beberapa menu makanan yang mengandung karbohidrat serta protein dan buah.

Diana mengatakan saat sarapan bisa mengonsumsi nasi goreng dengan lauk telur dan buah yang memiliki kandungan vitamin C.

Adapun untuk makan siang bisa berupa nasi putih, ayam goreng, tempe bacem, sayur sop hangat, dan buah pisang.

“Vitamin dan nutrisi penting untuk menjaga diri dari flu. Protein dari hewani dan nabati untuk pembentukan antibodi, vitamin C mendukung produksi antibodi dapat dikonsumsi dari buah pepaya, jambu biji, jeruk, stroberi,” jelas Diana kepada ANTARA, Selasa (6/1).

Untuk makan malam dia merekomendasikan nasi atau penukar ikan bumbu kuning, tumis kangkung, dan selingan yoghurt serta buah jeruk sebagai nutrisi tambahan.

Bahan makanan yang direkomendasikan tersebut juga beberapa di antaranya mengandung vitamin D yang membantu mengaktifkan sel imun, sebagai imunomodulator, yaitu membantu menyeimbangkan respons imun agar tidak berlebihan yang justru dapat memperparah gejala infeksi.

Vitamin D bisa didapatkan dari bahan makanan telur, hati, susu, salmon, sarden dan dibantu paparan sinar matahari.

Beberapa menu makanan yang mengandung karbohidrat serta protein dan buah ampuh untuk mencegah flu di musim hujan.

