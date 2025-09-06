Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Inilah Beragam Tunjangan DPRD Jabar, Perumahan Ada yang Rp71 Juta per Bulan

Sabtu, 06 September 2025 – 15:37 WIB
Inilah Beragam Tunjangan DPRD Jabar, Perumahan Ada yang Rp71 Juta per Bulan
Beragam tunjangan DPRD Jabar. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat dipastikan tidak mendapatkan kenaikan tunjangan untuk semua jenis, baik itu tunjangan perumahan, transportasi, maupun komunikasi intensif.

Seluruh hak keuangan para wakil rakyat tersebut masih mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar.

Berdasarkan regulasi itu, para anggota dewan masih mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari pakaian dinas, tunjangan keluarga, tunjangan beras, hingga tunjangan perumahan.

Baca Juga:

Dari sekian banyak tunjangan, tunjangan perumahan menjadi yang paling besar.

Tunjangan perumahan Ketua DPRD Jabar sebesar Rp 71 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD menerima Rp 65 juta, dan anggota menerima Rp 62 juta.

Angka-angka tersebut sudah termasuk pajak penghasilan sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

Tak hanya itu, ada pula tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 21 juta per bulan, serta tunjangan transportasi sebesar Rp 17,5 juta per bulan.

Tunjangan transportasi ini hanya diberikan kepada anggota yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas.

Berikut ini beragam jenis tunjangan DPRD Jabar, antara lain tunjangan perumahan yang nilainya puluhan juta, ada yang menerima Rp71 juta per bulan.

TAGS   DPRD Jabar  Tunjangan  tunjangan perumahan  Tunjangan DPRD 
