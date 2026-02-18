Inilah Daftar UMKM yang Siap di Laga Persib Vs Ratchaburi FC

jpnn.com - BANDUNG - Pertemuan Persib vs Ratchaburi FC pada leg kedua 16 Besar ACL Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (18/2) malam WIB bukan cuma urusan pertandingan.

Namun, juga urusan perniagaan.

Para penonton dan pengunjung GBLA tentu butuh makan dan minum. Jangan khawatir.

Di bawah ini daftar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang hadir dan siap memenuhi kebutuhan perut penonton.

Ada lebih dari puluhan booth makanan dan minuman yang siap memanjakan.

Duel Persib vs Ratchaburi FC akan dimulai pukul 19.15 WIB. (ig/jpnn)