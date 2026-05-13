Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kalteng

Inilah Duduk Perkara SK Mutasi Palsu PPPK, P3K PW Mengundurkan Diri

Rabu, 13 Mei 2026 – 05:52 WIB
Inilah Duduk Perkara SK Mutasi Palsu PPPK, P3K PW Mengundurkan Diri - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KOTIM – Berikut ini duduk perkara kasus SK mutasi palsu yang menyeret WK, seorang PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.

Adapun SK mutasi palsu atas nama ASN inisial AK, pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

WK akhirnya memilih mengundurkan diri usai namanya terseret dalam perkara Surat Keputusan (SK) mutasi palsu, meski tak ada bukti keterlibatan langsung.

Baca Juga:

"Di dalam proses ini, staf BKPSDM tersebut mengajukan pengunduran diri. Mungkin dari pemberitaan yang ada, dia merasa tidak nyaman terhadap situasi ini," kata Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu di Sampit, Selasa (12/5).

Setelah melakukan penelusuran, Kamaruddin pun menceritakan kronologi perkara SK mutasi palsu di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kotim yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak.

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap ASN berinisial AK yang namanya tercantum dalam SK mutasi palsu, serta memanggil sejumlah pihak terkait dan yang diduga mengetahui persoalan itu termasuk staf BKPSDM berinisial WK.

Baca Juga:

Hasil klarifikasi sejauh ini, belum menemukan bukti keterlibatan langsung staf BKPSDM inisial WK dalam pembuatan SK mutasi palsu.

Pasalnya, dokumen itu justru diperoleh AK dari ibunya WK, staf BKPSDM.

Berikut ini duduk perkara kasus SK mutasi palsu yang menyeret seorang PPPK Paruh Waktu atau P3K PW.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  Mutasi 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp