Inilah Empat Penerima Adhi Makayasa 2026

Rabu, 22 Juli 2026 – 09:53 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini empat lulusan akademi TNI-Polri penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat kepada empat penerima penghargaan bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik) pada Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7).

Berdasarkan pantauan dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo nampak menyematkan tanda pangkat pada masing-masing bahu penerima Bintang Adhi Makayasa.

Adapun keempat penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa tersebut, yakni:

1. Sermatar Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer

2. Sermatar (P) Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra dari Akademi Angkatan Laut

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3. Sermatar Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara

4. Brigta Harindra Arsandho Tegarbaja dari Akademi Kepolisian.