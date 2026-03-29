Inilah Isi Paket Sembako Bazar Rakyat di Monas, Terima Kasih, Pak Prabowo

jpnn.com - JAKARTA – Bazar Rakyat di Monas, Jakarta, pada Sabtu (28/3), menyediakan 100 ribu kupon belanja sembako dan barang gratis senilai Rp500 ribu bagi masyarakat.

Seorang warga mengungkap isi paket (unboxing) sembako yang terisi padat dalam kegiatan Bazar Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Sangat seru, tetapi padat banget yah. Ada beras. Ada ayam. Ada telor. Ada sarden dan juga ini baju gamis di dalam,” ujar Lili, warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, saat membuka paket sembako yang diterimanya.

Lili mengaku telah datang sejak siang hari untuk menghadiri kegiatan pasar murah tersebut.

Meski harus menunggu dan mengantre, ia tetap merasa senang karena mendapatkan kebutuhan pokok sekaligus menikmati suasana acara.

"Ya, terima kasih Pak Prabowo, semoga Bapak sehat selalu, bisa membuat negara kita aman, sejahtera, damai sentosa. Sukses dunia akhirat ya Pak,” ujarnya.

Perum Bulog bersama ID FOOD menyiapkan sebanyak 100 ribu paket sembako untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui kegiatan tersebut.