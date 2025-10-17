Inilah Isu Hangat yang Ditanyakan Gibran kepada Menkeu Purbaya

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (17/10).

Menkeu Purbaya mengatakan, pada pertemuan tersebut Gibran menanyakan soal potongan dana transfer ke daerah (TKD).

“Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek.

Strategi yang diambil Purbaya adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, untuk kemudian laporannya dievaluasi oleh bendahara negara.

“Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus, kan pendapatan kita (negara) meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

Dia pun menambahkan pesan yang disampaikan Wapres Gibran bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam mengambil kebijakan fiskal.

“Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.