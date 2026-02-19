Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Inilah Jenis Buah dan Sayur untuk Kesehatan Pencernaan saat Berpuasa

Kamis, 19 Februari 2026 – 06:58 WIB
Inilah Jenis Buah dan Sayur untuk Kesehatan Pencernaan saat Berpuasa - JPNN.COM
Pedagang Sayuran di Pasar Bogor, Jawa Barat. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Mengonsumsi buah serta sayur saat sahur dan berbuka puasa sangat penting untuk menjaga kelancaran pencernaan.

Ahli gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes mengatakan, buah dan sayur merupakan sumber utama serat harian yang dibutuhkan tubuh selama menjalani ibadah puasa Ramadan.

“Semua buah dan semua jenis sayur itu efektif untuk membantu pencernaan lancar, tetapi kalau dicari yang paling cepat membantu, pepaya termasuk yang baik karena mengandung enzim pencernaan,” kata Rita saat dihubungi ANTARA pada Rabu (18/2).

Baca Juga:

Dosen Universitas Faletehan Serang itu menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh jenis buah dan sayur bermanfaat dalam mendukung fungsi saluran cerna selama puasa.

Menurut dia, kandungan enzim alami pada pepaya membantu proses pemecahan makanan sehingga mempercepat kerja sistem pencernaan.

Selain pepaya, alpukat juga menjadi pilihan yang baik karena mengandung lemak sehat yang mendukung fungsi cerna sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama.

Baca Juga:

Rita menambahkan buah naga kerap dikaitkan dengan kelancaran buang air besar karena kandungan serat dan airnya yang cukup tinggi.

Buah tersebut dapat dikonsumsi baik saat sahur maupun berbuka.

Sebenarnya semua buah dan semua jenis sayur itu efektif untuk membantu pencernaan lancar selama puasa, tetapi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Puasa Ramadan  berbuka puasa  Buah  sayur 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp