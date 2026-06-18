Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Inilah Lima Kompetensi yang Dibutuhkan Talenta Muda di Era AI

Kamis, 18 Juni 2026 – 19:38 WIB
Inilah Lima Kompetensi yang Dibutuhkan Talenta Muda di Era AI - JPNN.COM
Peruri hadir dalam forum BRAVO 500 Summit 2026. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri menilai penguasaan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja di era transformasi digital.

Generasi muda dinilai perlu memiliki kombinasi kompetensi teknologi dan kemampuan berpikir kritis.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayati, dalam BRAVO 500 Summit 2026 yang diselenggarakan XLSMART for Business di Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga:

Forum bertaraf internasional itu dihadiri lebih dari 1.500 peserta yang terdiri atas pimpinan perusahaan, regulator, institusi pendidikan, hingga pelaku industri untuk membahas percepatan transformasi digital nasional.

Dalam sesi bertajuk AI and Data Integration for Education: Solusi Untuk Korporasi, Solusi untuk Negeri, Farah mengatakan AI kini telah menjadi bagian penting dalam berbagai proses bisnis, mulai dari analisis data hingga mendukung pengambilan keputusan.

Meski demikian, menurutnya teknologi AI tetap membutuhkan peran manusia dalam menentukan keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan sistem.

Baca Juga:

"AI mampu membantu mempercepat proses analisis dan memberikan berbagai rekomendasi berbasis data. Namun, pada akhirnya manusia tetap menjadi pihak yang menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi makin penting di era AI," ujar Farah.

Farah menjelaskan kebutuhan industri saat ini juga mengalami perubahan. Dunia kerja tidak lagi hanya mencari talenta yang menguasai teori dan kemampuan teknis, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Peruri menilai talenta muda perlu menguasai lima kompetensi utama untuk bersaing di era AI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Talenta Muda  Era AI  Transformasi digital  Peruri  AI 
BERITA TALENTA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp