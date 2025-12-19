Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Inilah Makna Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Dalam Banget

Jumat, 19 Desember 2025 – 05:09 WIB
Inilah Makna Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Dalam Banget - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - CIREBON – Sebanyak 3.521 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.

Tahap berikutnya, Pemkab Cirebon akan membuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Bupati Cirebon Imron meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjaga integritas dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara (ASN) serta selalu mengedepankan pelayanan untuk masyarakat.

Baca Juga:

Dalam keterangannya pada Rabu (17/12), Imron mengatakan, dengan telah mendapatkan penetapan NIP, maka 3.521 PPPK paruh waktu telah resmi berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.

Dia lantas menjelaskan makna mendalam dari penetapan NIP PPPK Paruh Waktu.

Menurut dia, penetapan NIP bukan sekadar proses administratif, melainkan pengukuhan kedudukan, tanggung jawab, serta hak sebagai bagian dari ASN yang mengemban amanah pelayanan publik.

Baca Juga:

“Dengan penetapan NIP tersebut, PPPK paruh waktu secara resmi telah memperoleh kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai bagian dari ASN yang memikul amanah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa PPPK paruh waktu harus bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga kehormatan serta martabat jabatan sebagai ASN.

Berikut ini makna penetapan NIP PPPK Paruh Waktu menurut penjelasan Pak Imron. Silakan disimak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  NIP PPPK  NIP PPPK Paruh Waktu  Kabupaten Cirebon 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp