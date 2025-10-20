Inilah Para Pemenang Bright Gas Cooking Competition 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengumumkan pemenang grandfinal ajang kuliner tahunan Bright Gas Cooking Competition (BGCC) pada Sabtu (18/10).

Setelah melalui babak penyisihan dan semifinal di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan, sebanyak 12 finalis terbaik dari total 1.654 peserta melaju ke babak Grand Final di Jakarta.

Finalis dari Jakarta Mei Mei Tanujaya berhasil meraih Juara 1.

Mengusung tema “Rasa Nusantara untuk Negeri”, yang menonjolkan semangat kebanggaan terhadap kekayaan kuliner Indonesia melalui hidangan lezat, sehat, dan bernutrisi.

“Bright Gas Cooking Competition adalah ajang apresiasi kami kepada para pelanggan Bright Gas dan talenta kuliner dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, wirausaha, hingga kreator konten. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut sebagai satu-satunya kompetisi masak nasional non-televisi yang membuka jalan bagi peserta untuk menjadi chef profesional,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Mei Mei Tanujaya dari Jakarta, mengaku sangat bahagia atas pencapaiannya.

“Waduh, happy banget, tidak menyangka bisa juara pertama. Saya masak ikan bakar gulai kari dengan roti jala, acar bawang khas Aceh, dan pencok kacang panjang dari Sunda, semua rasa Nusantara ada di satu piring,” ujarnya.

Tiga pemenang terbaik BGCC 2025 mendapatkan kesempatan mengikuti kursus memasak di Le Cordon Bleu, Thailand, sebagai bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pengembangan karier kuliner masyarakat. Selain itu pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai, logam mulia dan hadiah menarik lainnya.