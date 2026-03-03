Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Inilah Para Tersangka Pembunuhan Gajah di Pelalawan, Ada Pemburu hingga Pemodal

Selasa, 03 Maret 2026 – 16:41 WIB
Inilah Para Tersangka Pembunuhan Gajah di Pelalawan, Ada Pemburu hingga Pemodal - JPNN.COM
Kasus ini dirilis di Mapolda Riau, Selasa (3/3/2026), oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kadiv Humas Polri Johnny Isir, Kapolda Riau Herry Heryawan, serta Plt Gubernur Riau SF Haryanto. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Tim gabungan Kepolisian Daerah Riau bersama Polres Pelalawan mengungkap secara rinci peran 15 tersangka dalam kasus pembunuhan gajah Sumatera di area konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Kasus ini dirilis di Mapolda Riau, Selasa (3/3/2026), oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kadiv Humas Polri Johnny Isir, Kapolda Riau Herry Heryawan, serta Plt Gubernur Riau SF Haryanto.

Sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara tiga lainnya masih buron.

Baca Juga:

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Isir menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional berbasis pembuktian ilmiah.

“Pengungkapan dilakukan melalui metode Scientific Crime Investigation yang menggabungkan olah TKP, uji balistik, analisis forensik digital, serta pelacakan GPS collar gajah,” ungkap Irjen Isir.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan D elapan tersangka diamankan di wilayah Riau dan Sumatera Barat dengan peran berbeda-beda, mulai dari eksekutor lapangan hingga penyuplai senjata.

Baca Juga:

RA (31) berperan sebagai pemotong kepala gajah sekaligus pemilik senjata api rakitan.

Ia ditangkap di Desa Lubuk Kembang Bunga pada 18 Februari 2026.

Sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara tiga lainnya masih buron.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pembunuhan Gajah  Polda Riau  gajah  Pembunuhan Gajah di Pelalawan  Riau 
BERITA PEMBUNUHAN GAJAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp