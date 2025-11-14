Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Inilah Pelantikan PPPK Paruh Waktu Terbanyak, Bagaimana soal Gaji? Jangan Kaget

Jumat, 14 November 2025 – 17:06 WIB
Inilah Pelantikan PPPK Paruh Waktu Terbanyak, Bagaimana soal Gaji? Jangan Kaget - JPNN.COM
Bupati Bogor Rudy Susmanto berfoto bersama para PPPK paruh waktu di Lapangan Panahan, Kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025). Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com - BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, melantik 9.687 PPPK paruh waktu pada hari ini, Jumat 14 November 2025.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

Dikatakan juga bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk penguatan layanan publik.

Baca Juga:

“Alhamdulillah hari ini kita (Pemkab Bogor) melaksanakan pengukuhan pegawai paruh waktu sejumlah 9.687 orang. Ini pelantikan terbesar tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Rudy di Lapangan Panahan, Pakansari, Cibinong, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa Pemkab Bogor memperoleh kuota awal 4.500 PPPK pada 2026. Jumlah tersebut yang akan diisi dari pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang naik level jadi PPPK penuh waktu.

Rudy bahkan telah menyampaikan kesiapan anggaran jika pemerintah pusat membuka ruang pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Baca Juga:

“Walaupun diberi kuota 4.500, kami menyampaikan kepada BKN bahwa dari sisi penganggaran Pemkab Bogor siap jika harus melantik seluruhnya,” kata dia.

Rudy menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, perangkat daerah, serta BKPSDM yang mendukung proses penataan kepegawaian tersebut.

Berikut ini pelantikan PPPK Paruh Waktu terbanyak tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  PPPK penuh waktu  Kabupaten Bogor 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp