Inilah Pelantikan PPPK Paruh Waktu Terbanyak, Bagaimana soal Gaji? Jangan Kaget

jpnn.com - BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, melantik 9.687 PPPK paruh waktu pada hari ini, Jumat 14 November 2025.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

Dikatakan juga bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk penguatan layanan publik.

“Alhamdulillah hari ini kita (Pemkab Bogor) melaksanakan pengukuhan pegawai paruh waktu sejumlah 9.687 orang. Ini pelantikan terbesar tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Rudy di Lapangan Panahan, Pakansari, Cibinong, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa Pemkab Bogor memperoleh kuota awal 4.500 PPPK pada 2026. Jumlah tersebut yang akan diisi dari pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang naik level jadi PPPK penuh waktu.

Rudy bahkan telah menyampaikan kesiapan anggaran jika pemerintah pusat membuka ruang pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Walaupun diberi kuota 4.500, kami menyampaikan kepada BKN bahwa dari sisi penganggaran Pemkab Bogor siap jika harus melantik seluruhnya,” kata dia.

Rudy menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, perangkat daerah, serta BKPSDM yang mendukung proses penataan kepegawaian tersebut.