Inilah Penyebab 4 Orang Sekeluarga Tewas di Kawasan Wisata Kledung

Selasa, 16 Juni 2026 – 02:02 WIB

jpnn.com - Empat orang dari satu keluarga ditemukan tewas saat menginap di kawasan wisata Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Polisi memastikan penyebab kematian korban akibat keracunan zat karbon monoksida (CO) yang bersumber dari tungku pembakaran di dalam tenda.

Kepala Polres Temanggung AKBP Zamrul Aini mengatakan gas CO yang menjadi penyebab keempat korban mati lemas berasal dari tungku pembakaran yang disediakan untuk menghangatkan tubuh.

Kesimpulan itu didasarkan atas hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan laboratorium forensik, serta otopsi terhadap salah satu korban.

"Tungku itu seharusnya diletakkan di luar sesuai instruksi pengelola, namun justru di bawa ke dalam tenda," katanya saat merilis pengungkapan kasus tersebut, Senin (15/6/2026).

Menurut Zamrul, petugas justru menemukan kompor beserta tabung gas berada di luar tenda.

Berdasarkan hasil autopsi, tidak ditemukan kandungan sianida di dalam tubuh korban.

Dalam penyidikan peristiwa tersebut, polisi telah memeriksa 27 orang, termasuk dua ahli.