Inilah Pintu-Pintu Kebaikan yang Allah Sediakan di Ramadan

jpnn.com - PAKAR fikih dari Riyadh Su’ud Asy-Syuraim pernah berpesan dalam sebuah khotbahnya, bahwa sesungguhnya tidaklah layak menjadikan Ramadan seperti bulan-bulan lainnya.

Pria yang pernah menjadi khatib dan imam di Masjidilharam itu mengingatkan bahwa:

Bersedekah di bulan ini tidaklah sama seperti di bulan-bulan lainnya.

Salat di bulan ini tidaklah sama seperti di bulan-bulan lainnya.

Membaca Al-Qur'an di bulan ini tidaklah sama seperti di bulan-bulan lainnya.

Kedermawanan di bulan ini tidaklah sama seperti di bulan-bulan lainnya.

Pintu-pintu kebaikan yang Allah sediakan di Ramadan begitu terbuka lebar. Maka demi Allah, sesungguhnya tidak ada uzur bagi seorang pun di bulan ini, karena:

Jika dia tidak bisa mendapatkan keutamaannya melalui pintu salat malam, maka ia bisa mendapatkannya melalui pintu sedekah.

Jika dia tidak bisa masuk dari pintu sedekah, maka bisa melalui pintu tilawah.

Jika dia tidak bisa dengan pintu tilawah, maka bisa mencoba melalui pintu zikir.

Jika dia tidak juga bisa berzikir, maka setidaknya dia bisa menahan lisan dan anggota tubuhnya, dari hal-hal yang menodai bulan ini dan merusaknya.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (Al-Baqarah 183)."

Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu, salah satu poinnya ialah bahwa puasa mengandung hikmah menyucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan. (qt/jpnn)