Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Inilah Surat Megawati Soekarnoputri untuk Mojtaba Khamenei

Minggu, 15 Maret 2026 – 15:57 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri pada Senin 9 Maret 2026 mengirim surat surat kepada pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Mojtaba Hosseini Khamenei.

Mojtaba resmi dilantik sebagai pemimpin pemimpin tertinggi Republik Islam Iran pada Minggu (8/3).

Mojbata Khamenei menempati posisi itu setelah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Republik Islam Iran tewas dalam serangan brutal Amerika Serikat dan Israel ke Teheran.

Baca Juga:

Megawati menitipan surat ucapan selamat ke Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada Senin.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Boroujerdi ketika menerima surat mengungkapkan bahwa Megawati sosok yang konsisten memperjuangkan nilai keadilan.

"Dubes Mohammad Boroujerdi menyebut Ibu Megawati selalu yang pertama dan menggambarkan sosok pemimpin yang tidak hanya cinta perdamaian, namun juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam tata pergaulan global," ujar Hasto, Minggu (15/3).

Baca Juga:

Sementara itu, Megawati dalam isi surat mengucapkan selamat bagi Mojtaba yang telah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran secara demokratis.

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam suratnya untuk Mojtaba Khamenei memuji Iran sebagai negara yang berdaulat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Megawati Soekarnoputri  motjaba khamenei  Hasto Kristiyanto 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp