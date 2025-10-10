Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Inilah Tanggapan Indonesia Terkait Kesepakatan Keamanan Papua Nugini dan Australia

Jumat, 10 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Inilah Tanggapan Indonesia Terkait Kesepakatan Keamanan Papua Nugini dan Australia - JPNN.COM

Pemerintah Indonesia telah menanggapi perjanjian pertahanan penting antara Australia dan Papua Nugini, dengan menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan kedua negara untuk "menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan" Indonesia.

Dalam tanggapan pertama Indonesia terhadap perjanjian yang ditandatangani di Canberra Senin lalu (06/10), juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl, mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya "memperhatikan dengan saksama" penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara tetangga ini.

"Indonesia juga menghormati hak setiap negara memperkuat sistem pertahanannya dan berpandangan bahwa setiap penguatan kerja sama diharapkan bisa berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas di Kawasan, dan juga menghindari eskalasi persaingan geopolotik," katanya kepada ABC.

Baca Juga:

Perjanjian Pukpuk yang bersejarah ini menandai aliansi baru pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun, dan bersama Papua Nugini, berkomitmen "untuk menghadapi bahaya bersama, sesuai dengan proses konstitusional [masing-masing]".

Ini memunculkan pertanyaan tentang konflik dan ketegangan yang berkelanjutan di Papua.

Dalam beberapa tahun terakhir, desakan dari gerakan Papua merdeka di Indonesia semakin intensif, bahkan seringkali memakan korban jiwa, dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini menjadi titik fokus dalam konflik tersebut.

Baca Juga:

Banyak warga Papua yang terusir mencari perlindungan ke Papua Nugini, karena Indonesia memperketat kontrol diperbatasan dan mengerahkan pasukan dalam upaya untuk meredam gerakan separatis.

Sebagai negara yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Papua Nugini, Nabyl menyebut Indonesia selama ini mempunyai hubungan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan Papua Nugini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sepanjang perbatasan kedua negara.

Indonesia dengan berhati-hati menanggapi perjanjian pertahanan bersejarah Australia-Papua Nugini, menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan stabilitas regional

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papua Nugini  Australia  Keamanan  ABC online 
BERITA PAPUA NUGINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp