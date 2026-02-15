Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Inilah Target Utama Semen Padang Datang ke Kandang Arema FC

Minggu, 15 Februari 2026 – 10:10 WIB
Inilah Target Utama Semen Padang Datang ke Kandang Arema FC
Semen Padang FC berlatih. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - MALANG - Dua tim yang sama-sama sedang on fire; Arema FC dan Semen Padang, bertemu pada pekan ke-21 Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2) sore WIB.

Arema FC si empunya stadion, selalu menang dalam dua laga terakhir, termasuk kemenangan fenomenal dari Persija Jakarta di GBK pekan lalu.

Sementara itu, Semen Padang, tak pernah kalah dalam tiga laga terakhir; satu menang-dua imbang.

Sebagai tim tamu di Kanjuruhan, Semen Padang datang bukan sebagai favorit utama, tetapi punya ambisi yang sepertinya lebih besar ketimbang tuan rumah.

"Kami datang dengan rasa optimistis. Laga ini tentu akan sulit, tetapi saya yakin tim bisa," tutur Pelatih Semen Padang Dejan Antonic di halaman media sosial klub.

Semen Padang merupakan salah satu kontestan Super League yang cuci gudang di putaran kedua, 99 persen pemain asing diganti.

Dua tim yang sedang on fire bertarung di Kanjuruhan, Arema FC vs Semen Padang, sore ini.

