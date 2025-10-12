Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Opini

Injeksi Rp 200 Triliun ke Himbara: Langkah Berani yang Perlu Diimbangi dengan Keseimbangan Fiskal

Oleh: Arief Poyuono, Pemerhati Ekonomi

Minggu, 12 Oktober 2025 – 16:48 WIB
Injeksi Rp 200 Triliun ke Himbara: Langkah Berani yang Perlu Diimbangi dengan Keseimbangan Fiskal
Ilustrasi uang. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Sebagai seorang yang selalu mengikuti dinamika ekonomi nasional, saya melihat kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang menyuntikkan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan Himbara sebagai sebuah inisiatif berani yang patut diapresiasi.

Langkah ini, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperbesar jumlah uang beredar di pasar, bisa menjadi katalisator utama bagi pemulihan ekonomi kita yang masih rapuh pasca-pandemi.

Arief Poyuono saat bersama Dirut Freeport Toni Wenas.

Bayangkan saja: dengan likuiditas yang lebih melimpah, suku bunga diprediksi akan merosot, membuka pintu lebar bagi konsumen untuk meminjam dana guna membeli rumah impian atau mobil keluarga, sekaligus memudahkan pelaku usaha mengakses kredit untuk meluncurkan proyek-proyek inovatif.

Akibatnya, roda konsumsi masyarakat akan berputar lebih kencang, sementara bisnis-bisnis kita semakin termotivasi untuk berinvestasi, yang pada gilirannya mendorong permintaan barang dan jasa melonjak tinggi.

Dari situ, efek domino yang positif akan mengalir deras dan sektor bisnis yang melihat lonjakan permintaan tak akan tinggal diam; mereka akan memperluas produksi, menimbun bahan baku lebih banyak, dan yang terpenting, membuka lowongan pekerjaan baru untuk menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur.

Ini bukan sekadar teori; ini adalah resep klasik untuk pertumbuhan ekonomi yang holistik, di mana Produk Domestik Bruto (PDB) kita bisa kembali melambung, menciptakan lingkaran keutamaan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Saya yakin, jika dikelola dengan baik, kebijakan moneter seperti ini bisa menjadi tonggak sejarah bagi pemerintahan saat ini dalam membangun fondasi kemakmuran jangka panjang.



