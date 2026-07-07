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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

InJourney Airports Matangkan Persiapan Bandara Husein Sastranegara, Sejumlah Maskapai Ajukan Pembukaan Rute

Selasa, 07 Juli 2026 – 17:33 WIB
InJourney Airports Matangkan Persiapan Bandara Husein Sastranegara, Sejumlah Maskapai Ajukan Pembukaan Rute - JPNN.COM
Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, siap kembali melayani penerbangan domestik. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports terus mematangkan berbagai persiapan agar Bandara Husein Sastranegara kembali bisa melayani penerbangan domestik maupun internasional secara optimal.

Sejumlah maskapai juga telah mengajukan pembukaan rute penerbangan domestik maupun internasional apabila bandara tersebut kembali melayani penerbangan komersial.

Rute domestik diusulkan meliputi Bali, Surabaya, Balikpapan, Pontianak, Padang, Lampung, Pekanbaru, Kualanamu, Makassar, hingga Palembang.

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Sementara untuk penerbangan internasional, rute yang tengah dibahas yakni Singapura, Kuala Lumpur, dan Johor Baru, Malaysia.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports, Arie Ahsanurrohim mengatakan, seluruh usulan pembukaan rute akan dikoordinasikan bersama para pemangku kebijakan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Rute-rute tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian, khususnya di Jawa Barat," kata Arie dalam keterangannya, Selasa (7/7).

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Selain memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan pelayanan sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan, InJourney juga mulai menjajaki pembukaan berbagai rute penerbangan bersama sejumlah maskapai.

Dia menuturkan, optimalisasi Bandara Husein merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Jawa Barat.

Sebanyak enam maskapai menyatakan minatnya untuk membuka rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

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TAGS   bandara husein sastranegara  InJourney Airports  InJourney  PT Angkasa Pura Indonesia  Rute penerbangan 
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