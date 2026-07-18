InJourney Ajak Masyarakat Ramaikan Pertamina Grand Prix of Indonesia, Tiket Presale 1 Masih Dibuka!

jpnn.com, JAKARTA - Pebalap kebanggaan Indonesia Mario Suryo Aji akan berlaga di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama kelas Moto3 pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9–11 Oktober 2026 mendatang.

PT Pertamina bersama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengajak semua pihak mendukung Mario dan Veda Ega berlaga.

Kehadiran kedua pebalap di Fans Meet & Greet disambut hangat oleh para penggemar dan komunitas otomotif yang memadati rute maupun lokasi kegiatan, dari Hotel ARTOTEL di Senayan menuju Bundaran Semanggi, Sudirman, kemudian ke Anjungan Sarinah pada Jumat (17/7).

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Mario Suryo Aji mengaku senang dapat bertemu langsung dengan para penggemar di Tanah Air menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Dia berharap dukungan masyarakat Indonesia dapat menjadi energi tambahan saat tampil di hadapan publik sendiri.

"Saya bangga bisa balapan di Mandalika sebagai tuan rumah. Saya dan Mas Mario pasti akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya sudah tidak sabar merasakan atmosfer balapan di depan para pendukung sendiri. Semoga masyarakat Indonesia bisa memenuhi tribun sirkuit dan memberikan dukungan langsung kepada kami," ujar Veda Ega.

Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Warokka, mengatakan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega menunjukkan Indonesia mampu menggelar event balap motor berkelas internasional sekaligus melahirkan talenta balap berkelas dunia.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 merupakan event yang mampu menciptakan multiplier effect yang besar sekaligus menunjukkan kapasitas kita dalam menggelar event berkelas internasional. Event ini juga dapat menjadi panggung bagi talenta-talenta unggulan tanah air untuk tampil dan menunjukkan prestasinya,” ucap Troy.