JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

INKOPKAR Jajaki Kerja Sama dengan Koperasi Ritel Terkemuka Vietnam

Rabu, 20 Agustus 2025 – 09:19 WIB
Inkopkar melakukan kunjungan kerja ke Saigon CO.OP di Ho Chi Minh, Vietnam. Foto: source for jpnn

jpnn.com, VIETNAM - Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR) Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Saigon CO.OP di Ho Chi Minh, Vietnam, Selasa (19/8/2025).

Saigon CO.OP dikenal sebagai koperasi ritel terbesar di negara tersebut dengan jaringan bisnis yang luas.

Kunjungan ini dipimpin Ketua Umum INKOPKAR Soeryo, didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Publikasi dan Komunikasi Dekopin Pusat, Teguh Eko Prastyono.

Rangkaian kunjungan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 18 hingga 22 Agustus 2025.

Soeryo menyampaikan tujuan utama pertemuan adalah menjajaki peluang kerja sama sekaligus belajar dari pengalaman Saigon CO.OP dalam mengembangkan usaha ritel.

“Kami ingin melihat peluang kolaborasi yang bisa meningkatkan motivasi berkoperasi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8).

Saigon CO.OP dikenal luas melalui jaringan CO.OPmart, CO.OP Food, hingga CO.OPXtra yang menjadi wadah bagi produk anggota dan UMKM lokal Vietnam.

INKOPKAR menilai model bisnis tersebut dapat menjadi referensi bagi pengembangan koperasi konsumen di Indonesia.

INKOPKAR jajaki kerja sama dengan Saigon CO.OP Vietnam untuk kembangkan koperasi ritel.

